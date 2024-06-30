أسمك يخيف عدوك|.. إليك أسماء فخمة للعبة PUBG Mobile للبنات والأولاد 2024

PUBG Mobile هي واحدة من أكثر الألعاب شهرة وانتشارًا بين عشاق الألعاب الإلكترونية في العالم العربي، ومع تزايد عدد اللاعبين، يبحث الكثير منهم عن أسماء فخمة ومزخرفة تعبر عن شخصيتهم وتميزهم داخل اللعبة، وفي هذا المقال، سنستعرض مجموعة من أجمل الأسماء الفخمة والمزخرفة لعام 2024، لتساعدك في اختيار الاسم المثالي الذي يعكس شخصيتك ويجعل تواجدك في ساحات المعركة أكثر روعة وتميزًا.

أسماء فخمة للعبة PUBG Mobile

Špicÿ Girł.

الطفلة الخجولة.

Pʀɩŋcɘss.

الملكة الشجاعة.

Dʌŋgəʀou’x Quəəŋ.

ساحرة الجنوب.

ďäďÿ ṗŕïńċệṩ.

القيصر.

p♥r♥i♥n♥c♥e♥s .

جزيرة الوحوش.

βÃβЎ ĎỖĹĹ.

همس الروح.

ßàbå ķî pŕîņćèx.

وحش الأدغال.

βακκ βακκ ςυəəπ.

ملك القلوب.

Snow white.

رحلة الوداع.

CʜocʞʟʌTy Gııʀʟ.

دلوعة الشاشة.

Qüęęn.

الهضبة.

Ƨtylo ßabııe.

أبو غضب.

MR جوبا.

killing machine Hidden Killer.

بنسلين.

الاسطو.

صياد.

مميزات لعبة PUBG Mobile

يمكنك تحميل اللعبة مجانًا دون أي تكاليف، وتتميز اللعبة بجودة عالية في المؤثرات الصوتية والبصرية، وتقدم تجربة قتال من أجل البقاء على قيد الحياة مع خرائط مميزة.

وتحتوي اللعبة على مجموعة متنوعة من الأسلحة والمركبات التي يمكن استخدامها لهزيمة الأعداء. يتم تحديث اللعبة بانتظام لإضافة ميزات جديدة وتحسين التجربة.

كما تتميز اللعبة بنظام تحكم سهل التعلم، مما يجعلها ملائمة لجميع اللاعبين. تدعم اللعبة العديد من اللغات، مما يجعلها متاحة للعديد من اللاعبين حول العالم، ويمكنك لعب اللعبة بشكل فردي أو جماعي، مع توفير وسائل اتصال لتسهيل التواصل مع الأصدقاء.