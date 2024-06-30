مبروووك النجاح نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 عدة خطوات بسيطة

نقدم لكم نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث تعد نتيجة الصف الثالث من التعليم الأساسي في العراق واحدة من بين أهم النتائج التي يترقبها الكثيرون في الكرخ الأولى والثانية والرصافة وبغداد وصلاح الدين والمثني وغيرها من المدن والقرى العراقية، حيث يتم توفير النتائج النهائية للدور الأول إلكترونيا عبر العديد من المصادر مثل موقع نتائجنا التابع للوزارة وموقع الوزارة الرسمي موقع وزارة التربية وموقع ملازمنا وموقع النجاح وغيرها من المواقع الإلكترونية الأخري.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية الان نتائج الثالث المتوسط في العراق ومكنت الوزارة الطلبة والطالبات من استخراج النتائج النهائية للدور الأول عن طريق موقع نتائجنا الرسمي وفقا إلى الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الرسمي .

أنزل أسفل الصفحة.

اختار المحافظة التي تتبع لها.

الضغط على أيقونة تنزيل النتيجة.

نتيجة الثالث المتوسط العراق الدور الأول ٢٠٢٤

تستطيع عزيزي الطالب والطالبة استخراج نتيجة الدور الأول لطلبة وطالبات الثالث المتوسط في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية وفقا إلى الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

الدخول على قائمة النتائج.

اختر نتيجة الثالث المتوسط .

. حدد الدور الأول.

أكتب رقمك.

ابحث عن النتيجة.

بدات وزارة التربية العراقية في إظهار نتيجة الثالث المتوسط العراق مساء يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، واكدت الوزارة على توافر النتائج النهائية للدور الأول في العراق على عدة مواقع، أهمهم موقع نتائجنا الرسمي إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024.