عراقيون الان..رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط “من هنا”nataegna تحميل PDF

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، قد انتهي طلاب الصف الثالث المتوسط العراقي امتحانات الدور الأول منذ ورقت قريب، ومنذ هذا الوقت وهم في انتظار ظهور النتائج التي تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة ماضية، وبالفعل تم تحميل جميع النتائج الخاصة بكافة الطلاب ورصد درجاتهم في جميع المواد على رابط النتائج الذي خصصته الوزارة للتعرف على النتيجة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وتم تقسيم الملفات على حسب محافظات العراق لتسهيل عملية البحث، وحرصًا من الحكومة العراقية على دقة النتائج قررت أن يتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

باتت طرق الاستعلام القديمة عن النتائج غير مجدية، خاصة أن غالبية الطلاب يقومون بالسفر مباشرة بعد الانتهاء من إداء الامتحانات،، لذا اليوم طريقة الإستعلام الإلكترونية هي الحل الأمثل والسريع لمعرفة النتائج في أي مكان وزمان

تزامنًا من الإعلان عن الإنتهاء من التصحيح وظهور النتائج أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية في العراق عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط على الموقع الرسمي لها في صفحة نتائجنا التي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا .

موقع نتائجنا الثالث المتوسط

قد أظهر العديد من الطلاب رضائهم عن مستوى امتحانات هذا العام التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط وكانت تقيس المستوى الفعلية لغالبية الطلاب دون التعقيد أن التسهيل الزائد عن الحد، لذا يتوقع الغالبية منهم أن يحصولوا على درجات عالية في غالبية المواد، ويعتبرون تلك المرحلة إعداد جيد لمرحلة الثانوية العامة المقبلة.

وقد اتفقت المعلومات الصادرة من الوزارة مع توقعات الطلاب التي أعلنت أن النتائج جيدة ودرجات التي حصل عليها غالبية طلاب الصف الثالث المتوسط مرتفعة، ومع ذلك هناك ضغط كبير على موقع النتائج من قبل الطلاب وذويهم للاطمئنان على النتائج.