Season 2 حصريا.. مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني العرض الجديد للحلقات الأولى مترجمة ومدبلجة HD

هذا الموسم بدأ عرض مسلسل تاريخي جديد في تركيا وهو مسلسل محمد سلطان الفتوحات الذي يحكي قصة محمد الفاتح السلطان العثماني العظيم الذي فتح العديد من المدن الاسلامية وحكم البلاد لسنوات واستطاع الحفاظ على دولته وابراز قوتها وجعل لها مكانة يهابها الجميع، وعلى الرغم من انتاج العديد من المسلسلات في السنوات السابقة التي تسرد قصة نفس الشخص الا انها فشلت وتوقفت بعد حلقات قليلة على عكس هذا المسلسل الذي حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية، واليوم سنقدم لمتابعي مسلسل محمد الفاتح موعد عرض الجزء الثاني وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

مسلسل محمد الفاتح مسلسل يسرد بطريقة درامية أحداث واقعية لعصر من أهم العصور في تاريخ تركيا والعالم الاسلامي، حيث يحكي قصة السلطان محمد الفاتح من البداية هذا السلطان الذي تولى حكم البلاد صغيرا بديلا لوالده الامير مراد خان وتوقع الكثيرين فشله بسبب قلة خبرته والتي لن تؤهله لمواجهة اورهان خصمه الأول والذي كان يتلقى الدعم من بيزنطة ولكن محمد سيفاجيء الجميع بقوة شخصيته وشجاعته الغير معهودة حيث سيتصدى لجميع أعدائه دون خوف وسيتمكن من هزيمتهم من أجل تحقيق هدفه الاول وهو فتح مدينة القسطنطية، استمرت حلقات الموسم الاول من مسلسل محمد الفاتح حتى الحلقة الخامسة عشر ثم اعلنت القناة عن انتهاء الموسم على أن يبدأ الجزء الثاني من المسلسل في شهر سبتمبر المقبل وهو الموعد الرسمي للموسم الجديد في تركيا.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

مسلسل محمد الفاتح متاح مشاهدته على العديد من المواقع العربية التي تنقل الحلقات بعد ترجمتها، ومن أبرز هذه المواقع فيديو لاروزا وماي سيما وارب سيد وغيرهم.