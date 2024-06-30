ابنك في آمان: مع ساعة جوجل Fitbit Ace LTE الذكية للأطفال بها خاصيتي الألعاب وإمكانية التتبع

في الفترة الأخيرة، وتحديدا خلال شهر مايو الماضي كشفت شركة جوجل عن أحدث ابتكاراتها في مجال الساعات الذكية المخصصة للأطفال، وهي ساعة Fitbit Ace LTE، تجمع هذه الساعة بين نظام الألعاب وإمكانية تتبع النشاط البدني، مما يهدف إلى تشجيع الأطفال على الحركة والنشاط من خلال تحويل التمرين إلى تجربة لعب ممتعة وآمنة، وفيما يلي سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بــ ساعة جوجل Fitbit Ace LTE الذكية.

الهدف من ابتكار ساعة جوجل Fitbit Ace LTE الذكية

الهدف الرئيسي من هذه الساعة الذكية Fitbit Ace LTE لجوجل، هو تحفيز الأطفال على التحرك والنهوض من خلال ألعاب مدمجة في نظام Fitbit Ace LTE، هذه الألعاب تشجع الأطفال على تحقيق أهداف النشاط البدني من خلال التقدم في الألعاب، مما يجعل التمرين جزءًا من المتعة اليومية.

ساعة جوجل Fitbit Ace LTE الذكية والتواصل مع الأهل

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ساعة جوجل Fitbit Ace LTE للوالدين والأوصياء البقاء على اتصال دائم مع الأطفال مرتديها، كما يمكن للبالغين تثبيت تطبيق Fitbit Ace الجديد على هواتفهم الذكية سواء كانت تعمل بنظام iOS أو Android، ومن خلال هذا التطبيق يمكن للأوصياء تحديد أوقات اللعب، ومراقبة تقدم النشاط البدني، وإرسال المكالمات أو الرسائل مباشرة إلى الساعة.

كما يمكن للأطفال استخدام لوحة المفاتيح أو الميكروفون الموجودين على الشاشة لكتابة أو إملاء النصوص أو اختيار الرموز التعبيرية، مما يعزز من قدرتهم على التواصل بطرق متنوعة وممتعة.

ساعة جوجل Fitbit Ace LTE الذكية والموديلات الاخرى

الاختلاف بين Fitbit Ace LTE وساعة Pixel Watch 2.

تستخدم ساعة جوجل Fitbit Ace LTE نسخة مبسطة من الأجهزة الموجودة في ساعة Pixel Watch 2، مما يجعلها سريعة الاستجابة، ولكن هناك اختلافات واضحة بين الجهازين، كما يتميز جهاز Fitbit Ace LTE بزجاج Gorilla Glass 3 على غلافه، مما يوفر متانة إضافية، بالإضافة الى ذلك يحتوي الجهاز على خمسة أجهزة صراف آلي مقاومة للماء، وهي ميزة مشتركة بين كلا الطرازين.

حافظة واقية بساعة جوجل Fitbit Ace LTE

جوجل تضمّن أيضًا حافظة واقية مع كل جهاز Fitbit Ace LTE، مما لا يضيف وزنًا كبيرًا ويعزز من حماية الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، تتميز Fitbit Ace LTE بشاشة OLED مربعة ذات زوايا مستديرة وزرين كبيرين على الجانب الأيمن، في حين أن ساعة Pixel Watch 2 تحتوي على وجه دائري، كما أن النطاق الأخير للساعة أضيق بكثير، ويأتي مع تقنية مدمجة تعرف عندما تقوم بتبديل الحزام وتتيح عرض محتوى فريد مع كل ملحق جديد.

مواصفات ساعات جوجل الذكية Fitbit Ace LTE

تعمل ساعة Fitbit Ace LTE كوحدة تحكم في الألعاب، وعند تثبيت واحدة جديدة، يعرض الجهاز رسومًا متحركة توضح جميع المواد الإضافية التي تم الحصول عليها، بما في ذلك خلفيات وعناصر جديدة لحيوان أليف افتراضي يدعى “eejie” يشبه إلى حد ما لعبة Tamagotchi الشهيرة.

تضيف الأشرطة المنفصلة أيضًا شرائط كرتونية فريدة تسمى Noodles، التي تشق طريقها حول حواف شاشة الساعة كل يوم لتوضح تقدم مرتديها نحو الأهداف اليومية، على غرار حلقات نشاط Apple.

نظام الألعاب القابل للارتداء يعرض جميع الأنشطة المنجزة بالإضافة إلى الألعاب والنتائج المحرزة، تعرض الشاشة الرئيسة لـ Ace LTE الأنشطة اليومية وتتيح للأطفال متابعة تقدمهم بسهولة.

موضوعات قد تهمك:

حرب الشوارع: الآن حمل لعبة جاتا سان أندرياس على الجوال واستمتع بكل لحظة مع لعبة Grand Theft Auto San Andreas.

لا تراجع ولا استسلام: مع طريقة شحن جواهر فري فاير 2024 لن تتوقف لحظة عن المتعة.

تحديث جديد يضم مدينة تحت الماء: مع خطوات تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE لجميع الأجهزة 2024.

عيش اللحظة: الآن يمكنك الحصول على أحدث اكواد ماين كرافت الجديدة 2024.