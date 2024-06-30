جزء 6 حصريا HD.. مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني العرض الجديد لمتابعة اقوى الأحداث التاريخية

شهدت حلقات الموسم الاول من مسلسل صلاح الدين الايوبي العديد من الأحداث القوية والمثيرة والتي جعلت مشاهدي المسلسل يتابعون الحلقات بكل شغف وحماس وينتظرون معرفة الجديد في هذه القصة العظيمة لواحد من أبطال العالم العربي والاسلامي والذي يعد رمزا للشجاعة والقوة فقد تمكن من هزيمة الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين لسنوات طويلة دون أن يستطيع أحد مواجهتهم، وقد عرضت مؤخرا الحلقة الثامنة والعشرون والاخيرة من المسلسل ولكن قناة تي ار تي أعلنت عن وجود موسم جديد من المسلسل، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد انطلاقه وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي الذي بدأ عرضه في شهر نوفمبر من العام الماضي حقق نجاح كبير في اولى حلقاته التي كانت نسب مشاهدتها مرتفعة أكثر من المتوقع واستمر هذا النجاح على مدار ثمانية وعشرون حلقة حيث جذبت الأحداث ملايين المشاهدين بسبب طريقة السرد القوية للقصة والأداء الرائع لجميع أبطال العمل الذين نجحوا في تجسيد الشخصيات على أعلى مستوى بالإضافة الى مواقع التصوير التي تم اختيارها بعناية لتناسب هذه الحقبة التاريخية، المسلسل من بطولة اوغور غونيش ويشاركه البطولة محمد علي نور اوغلو الذي يؤدي دور السلطان العادل نور الدين زنكي الذي تربى صلاح الدين على يديه ليعلمه حب الوطن والايمان بأهمية المقدسات وطرق التعامل مع العدو باستراتيجة معينة تجعلك تهزمهم بالذكاء قبل السلاح، ومن المقرر أن تبدأ حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي في شهر سبتمبر أي في غضون ثلاثة أشهر.

مشاهدة حلقات الجزء الثاني صلاح الدين الايوبي

ستتوافر حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد وغيرهم من المواقع التي تعرض الحلقات مترجمة في اليوم الثاني من بثها على التلفزيون التركي.