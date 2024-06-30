“قوة وأكسجين غير عادية”.. شفرات جاتا سان اندرياس المجانية والجديدة للكمبيوتر والهاتف!! تنزيل أقوى شفرة GTA San Andreas

شفرات جاتا سان اندرياس من أكثر الإمكانيات التي توفر العديد من التحسينات والمميزات أمام جميع المستخدمين أثناء التصفح، بالإضافة إلى أن لعبة GTA San Andreas تعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم للقيام بتنزيلها، ويمكنك التعرف على هذه الشفرات سنوضحه لكم في السطور التالية.

شفرات جاتا سان اندرياس المجانية

تتمثل أبرز شفرات جاتا سان اندرياس المجانية سواء كان عبر الهواتف أو الكمبيوتر وفقًا للأتي:-

الحصول على شفرة وضع السكر “1-999-547-861 (LIQUOR)”.

بينما ضربا اليد المتفجرة بشفرة “1-999-468-42637”.

هذا وأن شفرة الذخيرة المتجرة تكون “1-999-444-439”.

الحركة السريعة على شفرة ” 1-999-228-8463″.

شفرة الكمبيوتر للحصول على الأسلحة ” TOOL UP”.

رفع سرعة الجري على شفرة ” CATCHME”.

الحصول على الرصاصات المتفجرة ” INCENDIARY”.

شفرة مظلة القفز على شفرة ” SKYDIVE”.

مزايا لعبة جاتا سان اندرياس

أما عن المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل شفرات جاتا سان اندرياس المجانية، وفقًا للأتي:-