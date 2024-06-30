“مغامرات القط والفار المشاكسين”!!.. استقبل أفضل قنوات الاطفال توم وجيري الجديد 2024 وخلي أطفال مبتسمين

تعتبر قناة توم وجيري أطفال من أكثر القنوات المحببة لدى ملايين الأطفال في مختلف أنحاء دول العالم العربي، بالإضافة إلى أن هذه القناة تقوم بنقل محتوى طفولي وكرتوني مميز، يمكنك العمل على مشاهدتها بدون توقف، كما أن توم وجيري تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ويمكنك التعرف على المعلومات الخاصة بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

تتمثل أهم معلومات القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون نايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري 6/5.

نزل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

أما عن البيانات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ونقل برامج الكرتون المميزة والرائعة بدقة عالية وإشارة قوية، غير متكررة في أي قناة فضائية أخرى، كما يأتي:-