الحلقات الأولى Season 2..  مشاهدة مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني عبر ديلي موشن dailymotion 

منذ ما يقرب من ثمانية أشهر بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا بالإضافة الى جذبه لجمهور كبير من الدول العربية والاسلامية الذين رغبوا في معرفة قصة هذا القائد العظيم الذي هزم الصليبيين واستطاع أن ينتزع منهم مدينة القدس على الرغم من قوتهم وامكانياتهم الكبيرة في ذلك الوقت، ومع انتهاء الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل أعلنت قناة تي ار تي عن نهاية الموسم وعن بداية موسم ثاني من المسلسل قريبا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل صلاح الدين الايوبي وقنوات العرض.

الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور جونيش يسرد قصة حياة البطل المسلم صلاح الدين منذ ولادته وكيف عاش فترة مراهقته وشبابه يحلم بتحرير مدينة القدس هذه المدينة التي تحظى بقدسية كبيرة ومكانة خاصة عند جميع المسلمين، وبالفعل يبدأ في خوض معارك عدة مع الصليبيين وينتصر فيها بذكائه وحنكته وقوته وشجاعته التي فاجئت أعدائه قبل اصدقائه، وسينجح صلاح الدين في النجاة من الفخاخ والمكائد التي كانوا يعدونها له باستمرار ليستمر شوكة في ظهرهم يودون التخلص منها ولا يستطيعون رغم ما يمتلكون من جيوش وعتاد وأسلحة كانت الأكثر تطورا حينذاك، وينتظر محبي مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقات الجديدة بفارغ الصبر والتي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد وتحديدا في شهر سبتمبر من هذا العام.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي ومتابعة الحلقات الجديدة عليكم الدخول الى المواقع المختصة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن ويوتيوب وغيرهم والتي ترفع الحلقة مترجمة بعد ساعات من عرضها في تركيا.