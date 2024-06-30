بالاسم فقط.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عموم محافظات العراق 2024 الرابط الرسمي

أصبحت نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول، من أكثر النتائج التي تُشغل بال ملايين الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، الراغبين في الإلتحاق بالمرحلة الجامعية فيما بعد، مع العلم أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم ظهور النتائج في أقرب وقت أمام الطلاب.

الإستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو نتيجة نت.

كما يجب إدخال رمز التحقق المرئي فيما بعد.

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بعرض النتائج.

مع إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

تقديم طلب اعتراض نتائج الثالث متوسط

بعد أن يتم ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي للوزارة، يمكنك حينها من تقديم طلب اعتراض على النتائج، كما هو متمثل في الخطوات الأتية:-