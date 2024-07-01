العرض الأول Season 6.. مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقات الأولى عبر فيديو لاروزا video larza

بعد انتهاء الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان كثرت التساؤلات المطروحة من جمهور المسلسل عن الموسم السادس وموعد عرض الحلقات الجديدة التي سيتم فيها استكمال هذه القصة التي اندمج معها المشاهدون وصاروا ينتظرون كل حلقاتها بحماس شديد، ويعرض المسلسل المعارك والصراعات التي خاضها عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية في سبيل إنشاء دولة قوية لا يستطيع أعدائه القضاء عليها أو الوقوف بوجهها، ويوضح المسلسل مدى ما يتمتع به عثمان من ذكاء وحكمة وقوة وعزيمة وروح قتالية ورثهم عن أباه ارطغرل الذي مات وتركه يستكمل المسيرة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة للمسلسل.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

مسلسل المؤسس عثمان الذي بدأ عرضه في عام 2019 لازال مستمرا في نجاحاته الكبيرة وشعبيته الواسعة والتي شجعت الشركة المنتجة وقناة العرض على استكمال المسلسل لموسم سادس بعد ان انتهت اخر حلقات الموسم الخامس منذ أيام، المسلسل من بطولة بوراك اوزجيفيت الذي يؤدي دور عثمان وحصل من خلاله على ثماني جوائز ويشاركه البطولة بوراك تشيليك وسرحات كيليتش واركان افجي وغيرهم، ومن أكبر العوامل التي ساهمت في نجاح المسلسل الانتاج الضخم الذي جعل المسلسل أكثر واقعية بالإضافة الى القصة والأحداث المثيرة التي تبلغ ذروتها في نهاية كل حلقة لتجذب المشاهدين وتجعلهم في انتظار الحلقة الجديدة بكل شغف، ويرجح أن يبدأ الجزء السادس من المسلسل مع الموسم الجديد في تركيا والمقرر له شهر سبتمبر المقبل.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان الجزء السادس

يمكن لمحبي مسلسل عثمان في الوطن العربي متابعة حلقات الموسم الجديد مترجمة من خلال قناة الفجر الفضائية الجزائرية التي تعرض المسلسل حصريا على شاشة التلفزيون أو عبر المواقع المتخصصة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن وغيرهم.