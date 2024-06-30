moed.gov.sy.. نتائج البكالوريا سوريا 2024 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

نتائج البكالوريا سوريا 2024، الآلاف من الطلبة والطالبات يبحثون ليلاً ونهار بدون توقف على مدار 24 ساعة عن موعد صدور نتائجهم، والتي يترقبون موعدها بفارغ من الصبر، لقد أدى الطلاب امتحانات الدور الأول في موعدها المحدد بدايةً من يوم الأحد الموافق 26 من مايو الماضي 2024 في مادة التفقد ، مما استمرت فترة الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 13 من يونيو الجاري 2024،

ومنذ خروج الطلاب من لجنة الامتحان هذا اليوم والبحث مرتفع للغاية تشوقاً لمعرفة النتائج، منذ بداية السنة الدراسية 2023-2024 وتسود حالة من الهدوء والاستقرار بعد تحسن الوضع الوبائي وعودة الطلاب إلى الدوام الدراسي بشكل طبيعي، تعد نتائج البكالوريا سوريا هي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور لأنها تحدد مستقبل الطالب ويتأهل فيها الطلاب الناجحين إلى المرحلة الأكاديمية، اليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على نتائج البكالوريا سوريا 2024.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة حتى الآن، وقد تم تصحيح جزء كبير من الامتحانات، لكن هناك مواد يتم العمل على تصحيحها وتدقيقها، وفور الانتهاء من هذه المرحلة بشكل كامل، يقوم الدكتور دارم طباع وزير التربية والتعليم بتحديد موعد رسمي لعقد مؤتمر لعملية الاعتماد والكشف عن نتائج البكالوريا للسنة الدراسية 2023-2024 الدورة الأولى.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى

تتوفر النتائج على الموقع الإلكتروني لتسهيل استخراجها دون الحاجة الذهاب إلى المدرسة فور اعتمادها رسمياً الدكتور درام طباع، وهذا يأتي ضمن المنظومة التعليمية الحديثة، ولبدء الاستعلام يرجى اتباع ما يلي:.