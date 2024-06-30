البنزين والسولار بكام..؟!.. اسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 30 يونيو في مصر.. ياترى

أسعار الوقود تتصدر المشهد اليوم الأحد، 30 يونيو 2024، مع إعلان آخر تحديث في الأسعار من قبل لجنة التسعير، يترقب الجميع هذا التحديث قبل انعقاد اجتماع اللجنة المقبل، المقرر عقده لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، ومن المتوقع أن تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية في بداية شهر يوليو، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الوقود الجديدة في مصر، حيث سوف تقوم اللجنة إما بتثبيت الأسعار الحالية أو تعديلها برفعها أو خفضها وفقا للمعطيات الاقتصادية والسوقية.

اسعار البنزين

في الاجتماع الأخير الذي عقد في 22 مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية، المسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات في مصر، رفع أسعار البنزين بجنيه واحد لكل لتر، وبعد هذا التعديل، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 11 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 وصل إلى 12.50 جنيه، بينما ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصبح 13.50 جنيه، وتأتي هذه القرارات في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة لضمان التوازن بين أسعار الوقود المحلية وتكاليف الإنتاج وأسعار النفط العالمية، كما تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة وضمان توفير المنتجات البترولية بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستهلكين.

اسعار البنزين بالتفصيل