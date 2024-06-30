Season 6 Kurulus Osman.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في عرضه الجديد لمشاهدة أقوى الأحداث التاريخية المثيرة HD

المسلسل التركي المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم بوراك اوزجيفيت يعد من أكثر المسلسلات التاريخية نجاحا في تركيا والدليل على ذلك استمراره لخمس مواسم متتالية وحفاظه على نسب المشاهدة العالية في كل حلقة، المسلسل امتداد لمسلسل قيامة ارطغرل الذي عرض منذ سنوات وحقق ايضا نجاح كبير وبلغ عدد حلقاته مائة وخمسون حلقة، فعثمان في الواقع هو الابن الثالث والأصغر لارطغرل الذي سيستكمل مسيرة اباه بعد وفاته وسينهض بالدولة رغم كثرة اعدائه، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان تجري احداثه في فترة ما بعد وفاة الغازي ارطغرل بن سليمان والد عثمان الذي كان قائدا لقبيلة قائي، حيث سيبدأ ابنه الشاب والذي ورث عنه جسارته وقوته في محاولة نقل الدولة من حالة الضعف والفقر التي كانت تعاني منها وسيواجه في طريقه أعداء كثر يحاولون اعاقته وتدمير دولته مثل الصليبيين والروم والسلاجقة والمغول والتتار ولكنه سيتصدى لهم جميعا وسينجح في تأسيس الدولة العثمانية العظيمة التي حكمت لأكثر من ستمائة عام، وتابع المسلسل منذ بدء عرضه ملايين المشاهدين من تركيا والوطن العربي وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر حلقات الموسم الجديد التي من المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما صرحت به شركة بوزداغ فيلم المنتجة للمسلسل.

مشاهدة المؤسس عثمان الجزء السادس

يرغب متابعي مسلسل المؤسس عثمان معرفة طريقة مشاهدة حلقات المسلسل مترجمة، ويمكنهم ذلك من خلال مواقع الكترونية متعددة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن وغيرها، ويتابع جمهور عربي كبير حلقات المسلسل على قناة الفجر الفضائية التي تعرض يوم الخميس من كل اسبوع حلقة جديدة.