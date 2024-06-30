بشكل رسمي وزارة المالية الأردنية تعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن وخطوات الاستعلام عنه

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن موعد صرف رواتب الأفراد المتقاعدين في دولة الأردن لشهر يونيو الحالي، حيث قامت الحكومة بوضع موعد ثابت يتم فيه صرف رواتب التقاعد كل شهر، وذلك الموعد لا يتم تغييره إلا حال تزامنه مع عطلات رسمية في دولة الأردن، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين في دولة الأردن لعام 2024م.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

يتم صرف رواتب المتقاعدين في يوم 20 من كل شهر ميلادي، ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ ثابت لصرف الدعم، وحال توافقه مع أي إجازات رسمية، فسوف يتم تبكير موعد الصرف ليوم أو يومين أو تأخيره.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن

حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الخطوات التي ينبغي على جميع المتقاعدين القيام بها للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن، وتلك الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

في البداية، يتم الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية الأردنية.

بعد ذلك قم سجل دخولك في الحساب الذي يخصك على الموقع ثم حدد خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على مربع الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك قم بإضافة رقم هويتك الوطنية وكلمة السر وتأكد من دقة جميع المعلومات المدخلة.

في النهاية قم بالنقر فوق أيقونة استعلام، وسوف يظهر أمامك الراتب الشهري بشكل تفصيلي.

جدير بالذكر بأن رواتب التقاعد يحصل عليها جميع المتقاعدين الموجودين بدولة الأردن، والذين يقيمون إقامة دائمة بالدولة، كما يشترط عدم امتلاكهم لسجن جنائي يحتوي على قضايا مخلة.