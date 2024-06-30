الصديق وقت الضيق ومنصة أبشر صديقك في كل وقت: تعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر

منذ إطلاقها، أصبحت منصة “أبشر” ذات أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للخدمات العديدة والمميزة التي توفرها المنصة، واحدة من أهم هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن المخالفات العامة، والتي تتيح للمستخدمين معرفة جميع المخالفات المسجلة بحقهم من قبل الجهات الحكومية المختلفة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى مراجعة تلك الجهات شخصيًا، في هذا المقال، سنستعرض خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة “أبشر” والخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة.

طرق الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر بالمملكة

للاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر أو افتح التطبيق على هاتفك المحمول.

اختيار خدماتي: بعد تسجيل الدخول بحسابك الشخصي، اختر خيار “خدماتي” من القائمة الرئيسية.

الضغط على أيقونة استعلامات: في صفحة خدماتي، انقر على “استعلامات” للوصول إلى قائمة الاستعلامات المتاحة.

اختيار المرور: من القائمة المنسدلة للاستعلامات، اختر “المرور” للوصول إلى الخدمات المتعلقة بالمخالفات المرورية.

الضغط على الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية: ثم انقر على خيار “الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية” لعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة بحقك.

الخدمات التي تقدمها منصة أبشر

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تيسر الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة، من بين هذه الخدمات:

الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي: تتيح هذه الخدمة للمواطنين الإبلاغ عن جواز السفر السعودي المفقود أو المسروق أو التالف بسهولة، يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الخطوات التالية: “الخدمات الإلكترونية > خدماتي > خدمات الإبلاغ عن الجواز السعودي”.

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين: تمكن هذه الخدمة الإلكترونية المقيمين من التحقق من صلاحية التأمين الصحي في سجلاتهم لدى وزارة الداخلية، حيث يمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال “الخدمات الإلكترونية > استعلامات أفراد الأسرة > الاستعلام عن التأمين الصحي”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين: وتتيح هذه الخدمة للزائرين الاستعلام عن المخالفات المرورية المرتبطة بهم، ومن أجل للوصول إلى هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية: “دخول منصة أبشر > خدمات استعلامية > الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين”.

التحقق من وثيقة بيانات المستفيد: تمكن هذه الخدمة المستفيدين من التحقق من وثيقة بيانات مواطن التي أصدرتها خدمة بياناتي المطورة، يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال: “الدخول إلى منصة أبشر > اختيار خدماتي > استعلامات > الأحوال المدنية > بياناتي المطورة > التحقق من بيانات المستفيد”.

تفاصيل التحقق من وثيقة بيانات المستفيد عبر منصة أبشر

عند استخدام خدمة التحقق من وثيقة بيانات المستفيد، سيتم توجيه المستخدم إلى صفحة التحقق التي تتضمن الحقول التالية:

الرقم المرجعي: الرقم الذي يميز الوثيقة.

رقم الهوية للمستفيد: الرقم الوطني للشخص المستفيد.

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