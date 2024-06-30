محدش هيعرف انك اون لاين.. حمل الان مجانا واتساب جولد لاخفاء الظهور والكتابة اخر اصدار 2024

يعد تطبيق واتساب الذهبي 2024 نسخة معدلة من التطبيق الأصلي، حيث يقوم بطرح مميزات إضافية تجعله مميز ومثير لاهتمام العديد من المستخدمين الذين يبحثون باستمرار عن روابط لتحميله، حيث يعتقد البعض أنه يقوم بتوفير قدر كافي من الخصوصية والتنوع وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر طريقة تحميله .

خطوات تحميل الوتساب الذهبي

يمكن تحميل واتساب الذهبي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم فتح محرك البحث جوجل وابحث عن رابط لتحميل تطبيق واتساب الذهبي.

ثم اضغط على زر التحميل وانتظر حتى يكتمل.

سوف تجد إشعارًا عند انتهاء التحميل. بعد ذلك، اذهب إلى ملفاتك في الهاتف.

قم بالضغط على ملف التنزيل، ثم اضغط على زر تثبيت التطبيق على هاتفك.

اضغط على زر “فتح” ثم اتبع التعليمات لإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

تحديث الواتساب الذهبي الجديد 2024

أولاً، يتعين على الأشخاص الذين لديهم إصدار سابق من واتساب جولد ويرغبون في تحديثه أن يقوموا بحذف النسخة القديمة من التطبيق ثم يتبعون الخطوات التالية: