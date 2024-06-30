شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى ثانوية عامة 2024 على تيليجرام وفيس بوك

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى ثانوية عامة 2024 ضمن عمليات البحث الأولى على جوجل، كما أنها ضمن الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، يعيش الطلاب خلال هذه الفترة حالة من التوتر والقلق الشديد بسبب الامتحانات، لأن الثانوية العامة مرحلة أساسية ومهمة في حياة الطلاب جميعاً، كما أن مستقبل الطالب ومصيره الجامعي يتوقف على نسب النجاح في الثانوية العامة، لقد أدى الطلاب عدة مواد أساسية منذ انطلاق الامتحانات وفقاً للجدول الزمني،

حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية وكشفت بعض المصادر أن نسب النجاح الموضحة حتى الآن عند إجراء أعمال التصحيح تصلب حتى 93%، مما أدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وأيضاً امتحان التاريخ الشعبة الأدبي و الفيزياء للشعبة الأدبية، ويترقب الطلاب بفارغ من الصبر أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتي تعتبر من المواد المهمة جداً وهذا ما يدفع الطلاب لكثر البحث عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى ثانوية عامة 2024 وهذا ما نوضحه لحضراتكم عبر التقرير التالي تابعوا معنا.

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى ثانوية عامة 2024

حتى الآن لم ترصد وزارة التربية والتعليم أي صفحات تقوم بنشر تسريبات من امتحانات الثانوية العامة، وهذا يدل على نجاح وكفاءة المنظومة الجديدة، وأن جميع الصفحات التي تروج لتسريب الامتحانات مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وأن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى مؤمنة للغاية ولا يوجد أي تلاعب وهذا يضمن أن النتائج تكون سليمة ويحصل الطلاب على دراجاتهم التي يستحقونها حسب المجهود على مدار الثلاثة سنوات، ويرجى من الطلاب عدم الاهتمام بصفحات الغش والاستفادة من كل دقيقة في المذاكرة ومتابعة الشرح.

توزيع درجات امتحان اللغة الاجنبية الاولي ثانوية عامة 2024

تتكون عدة أسئلة امتحان اللغة الاجنبية الاولى نحو 37 سؤال يتم توزيعها على الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية على النحو التالي