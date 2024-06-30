epedu.gov.iq… نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالرقم الامتحاني 2024 عموم العراق تحميل pdf

تعتبر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالرقم الامتحاني 2024 واحدة من الكلمات البحثية الأولى على جوجل، والتي تعتبر من أكثر الموضوعات أهمية خلال هذه الفترة على المواقع ومنصات التواصل و بين الناس في الشوارع، أغلب البيوت العراقية يكون لديهم طالب في هذه المرحلة ويبحثون كثيراً ويتساءلون عن موعد اعتمادها رسمياً، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد بدء رفع كشوفات النتائج إلكتروني استعداداً لاستخراجها،

ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة تعلن عن نتائج بشكل منفرد وأن موعد الظهور لجميع المحافظات غير معمم، وهذا لأن كل محافظة لها نظام خاص في أعمال التصحيح، مما يتعلق الأمور بعدد المتقدمين، لأن هناك محافظات عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل للامتحانات منخفض ومحافظات الكثافة فيها أعلى والمتقدمين أكثر، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة آخر مستجدات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالرقم الامتحاني 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالرقم الامتحاني 2024

ينتظر الطلاب الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من جميع المحافظات العراقية، مما كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج الطلاب سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن أنهى فريق الكنترول من تصحيح 95% من الامتحانات ولن يتبقى سوى القليل، وأن المتوقع وفقاً لتصريحات التعليمن الأخيرة أن نسب النجاح ترتفع نحو 8% عن العام الدراسي الماضي نتيجة لتحسن الأوضاع والتزام الطلاب.

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024

تظهر نتائج الطالب بشكل إلكتروني أولاً عبر المواقع المخصصة والتي أعلنت عنها الوزارة بتوجيهات سيادة الوزير إبراهيم نامس الجبوري، كما تتوفر النتائج بشكل ورقي بالمدرسة ولكن صباح اليوم التالي من ظهورها، ولاستخراج النتائج بنظام كشوفات PDF يرجى اتباع الخطوات التالية:.