ياترى هتقبض امتى… موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 المالية تحدد رسمياً

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 التي ينتظرها الكثير من العاملين بالدولة على احر من الجمر، وخاصةً بأن صرف مرتبات شهر يونيو كانت مبكرة بمناسبة حلول عيد الأضحى وأصبح الكثير بحاجة شديدة للمال لأنهم أنفقوا الكثير في شراء احتياجات العيد، ونلاحظ أن البحث عن صرف مرتبات شهر يوليو 2024 مرتفعة للغاية وبدون توقف على مدار 24 ساعة، وخلال التقرير التالي نستعرض لكم ماتبحثون عنه عن موعد صرف المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

الحكومة تزف بشرى سارة لجميع العاملين بالدولة مختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات، على أن يتم تبكير صرف المرتبات لشهر يوليو كي تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024، على أن يتم تطبيق تبكير المرتبات لشهر يوليو المقبل 2024 وشهر أغسطس وشهر سبتمبر، وهذا ما كشف عنه الدكتور شريف خيري رئيس الحسابات بوزارة الماضية، وأكدت أن المتأخرة من المرتبات يتم صرفها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر من الشهر، وسوف تبدأ عمليات الصرف من خلال البنوك المختلفة وأو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM أو عن طريق مكاتب البريد المصري وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين.

جدول الحد الادنى لأجور العاملين بالدولة