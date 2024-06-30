أسعدي أطفالك بأحلى أغاني البيبي..ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات وعرب سات 2024

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع كما يمكن متابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة على تلك القناة الفضائية يومياً بدون اشتراك شهري لأنها قناة مجانية لجميع الأطفال العرب.

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي لطفلك

أصبحت قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي لها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي بالكامل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد كل يوم لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة في الوقت الراهن لمتابعة القناة:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أجدد تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي