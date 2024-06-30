بكام الطن.. سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 30 يونيو 2024 للمستهلك وجميع الأسواق المحلية

سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 30 يونيو 2024، هناك تغييرات كثيرة ومستمرة في الأسعار الآونة الأخيرة ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأرز الشعير الجديدة في الأسواق المحلية، حيث يتوجه الكثير إلى محركات جوجل الرسمية لمعرفة أخر التطورات ومعرفة نسبة الزيادة، أم هناك حالة من الاستقرار، نظراً لاحتياج المواطنين للأرز بشكل دائم يسعى الكثير من التجار لتوفير كميات كبيرة تكفي المستهلك، في الفترة الأخير كان سعر الأرز الشعير يتراوح ما بين 15 ألف جنيه وحتى 16.800 جنيه للحبة العريضة،

مما يتراوح سعر الأرز الشعير الحبة الرفيعة الفترة الأخيرة مابين 14 ألف جنيه وحتى 14.400 جنيه، ترتفع وتتراجع الأسعار في لحظة يوم في صعود ويوم آخر في هبوط دون أي توقعات، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 30 يونيو 2024 ترقبوا معنا.

سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 30 يونيو 2024

بشرى سارة للكثير من التجارة والمستهلك بعد أن شهد سعر طن الأرز الشعير تراجع بسيط ما بين 100 جنيه وحتى 200 جنيه حسب النوع ونسب الكسر، على أن تأتي الأسعار المحدثة والجديدة مع التعاملات الصباحية ليوم الأحد 30 يونيو 2024 على النحو التالي:.

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة كسر 3% اليوم بقيمة 15900 جنيه.

كما تراجع سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة بقيمة 200 جنيه كسر 5% ليسجل اليوم نحو 14800 جنيه.

مما وصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة في الأسواق المحلية اليوم نحو 23.100 جنيه.

ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي الحبة الرفيعة اليوم نحو 22.100 جنيه.

سعر الأرز الأبيض في الأسواق وعلى البطاقة التموينية

هناك حالة من التراجع البسيط في أسعار الأرز بمختلف انواعه في الاسواق المحلية والأسواق التجارية وعلى البطاقة التموينية وفقاً للتصريحات الأخيرة، التي تعمل على ضبط الأسواق ورفع العبء عن المواطنيين:.