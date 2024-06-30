المفضلة لدى الأطفال.. تردد قناة كراميش على نايل سات 2024 أحدث محتوى للأطفال طوال 24 ساعة

تردد قناة كراميش على نايل سات 2024، تحرص قناة كراميش أن تعمل بكامل طاقتها طوال 24 ساعة كي يستمتع بها الأطفال وقت مايريدون، جميع الأطفال خلال هذه الفترة في فترة العطلة الصيفية من الروضة ويجلسون أطول وقت ممكن بالمنزل، وهذا ما يجعل الأباء والأمهات تبحث بكثرة عن تردد قنوات الأطفال لكي يشاهدها الأطفال ويستفيدون منها الكثير من محتوى تعليمية ترفيهي من الدرجة الأولى، تتمتع قناة كراميش بشهرة وشعبية واسعة جداً بين الكثير من القنوات، حيث تقوم القناة بدورها لإسعاد قلوب ملايين الأطفال وهذا ما يزيد من تقدمها، واليوم نتعرف سوياً عبر الفقرات التالية على تردد قناة كراميش على نايل سات 2024

تردد قناة كراميش على نايل سات 2024

نظراً لاهتمام الأباء والأمهات بقناة كراميش قمنا بتوفير التردد المحدث للقناة عبر موقعنا البديل لضبطها بسهولة والذي يأتي على النحو التالي:.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11605.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مفتوحة ومجانية.

مميزات قناة كراميش