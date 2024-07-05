لعبة الطفولة رجعت في ثوبها الجديد .. تحميل لعبة السائق المجنون Crazy taxi .. هتحصد مال كثير عند توصيل الزبائن بسرعة

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة تحميل لعبة السائق المجنون على الجوال بهدف الاستمتاع بالكثير من المميزات، حيث تعتبر هذه اللعبة واحدة من الألعاب التي جذبت عدد كبير من الأشخاص إليها حيث أن السائق يقوم بتوصيل الأفراد إلى الأماكن الذين يريدونها ولكن عند تأخره عن الوقت المعين يبدأ الركاب بالانزعاج، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحميل لعبة السائق المجنون

إذا كنت ترغب في تحميل لعبة السائق المجنون عليك السير على الخطوات الآتية:

في البداية يقوم اللاعب التوجه إلى المتجر بلاي الذي يتعلق بالتطبيقات.

اكتب في مربع البحث اسم اللعبة وهي “لعبة Crazy Taxi”.

ثم بعد ذلك قم باختيار اللعبة التي تريد تنزيلها.

في الخطوة التي تليها اضغط على زر “تنزيل اللعبة”.

ثم بعد ذلك انتظر لعدة دقائق لكي يتم تنزيل اللعبة.

وفي الخطوة الأخيرة قم بفتح رمز اللعبة و ابدأ بالاستمتاع بخوض المغامرات وتوصيل الزبائن.

مميزات لعبة السائق المجنون

وفي هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم مميزات لعبة السائق المجنون التي أدت إلى جذب عدد كبير من الأشخاص سواء في المراحل العمرية الصغيرة أو الكبيرة ليستمتوا بتلك اللعبة، وهم: