هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في العراق هذا العام أراء مهمة لخبير اقتصادي وبيان سعر الصرف اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي اليوم في أسواق بغداد وفي العاصمة الكردية أربيل بإقليم كوردستان، تم رصد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي عند مستويات مستقرة في الأسواق الرئيسية، الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي يعكس الثبات في الأسواق المالية العراقية في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات في سوق الصرف الأمريكي للعملات، تعتبر هذه الثبات في أسعار الصرف من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استقرار الاقتصاد العراقي وتعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في العراق؟
خبير اقتصادي “دريد العنزي”، يشير إلى أن موضوع الدولار لن يحله البنك المركزي العراقي بنجاح، وأن الإجراءات المتخذة لم تؤتي ثمارها، حتى بالقيود التي فرضها الفيدرالي الأميركي، وأوضح العنزي أن السوق الموازي للعملات لا يخضع للقوانين، مشيرًا إلى عدم تناسبه مع سياسات البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي، وأشار إلى أن السوق الموازي مضطر لتأمين تعاملات مالية ضخمة، وقد حذر العنزي من أن التذبذب في سعر الصرف يشهد ارتفاعًا مستمرًا، وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 200 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي بحلول عام 2024.
سعر 100 دولار في العراق اليوم
نشرت قائمة لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم، مع العلم أن السعر الرسمي في البنك المركزي: 132,000 دينار لكل 100 دولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
|المدينة
|السعر العرضي
|بغداد/ الكفاح
|147,300 دينار لكل 100 دولار
|أربيل
|147,100 دينار لكل 100 دولار
|البصرة
|147,100 دينار لكل 100 دولار
|السليمانية
|147,150 دينار لكل 100 دولار
|دهوك
|147,150 دينار لكل 100 دولار
|كركوك
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|حلبجة
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|الموصل
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|النجف
|147,200 دينار لكل 100 دولار
|الرمادي
|147,200 دينار لكل 100 دولار
|السماوة
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|الناصرية
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|كربلاء
|147,200 دينار لكل 100 دولار
|بعقوبة
|147,200 دينار لكل 100 دولار
|الحلة
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|الكوت
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|الديوانية
|147,250 دينار لكل 100 دولار
|تكريت
|147,200 دينار لكل 100 دولار
|العمارة
|147,250 دينار لكل 100 دولار