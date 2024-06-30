هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في العراق هذا العام أراء مهمة لخبير اقتصادي وبيان سعر الصرف اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي اليوم في أسواق بغداد وفي العاصمة الكردية أربيل بإقليم كوردستان، تم رصد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي عند مستويات مستقرة في الأسواق الرئيسية، الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي يعكس الثبات في الأسواق المالية العراقية في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات في سوق الصرف الأمريكي للعملات، تعتبر هذه الثبات في أسعار الصرف من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استقرار الاقتصاد العراقي وتعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في العراق؟

خبير اقتصادي “دريد العنزي”، يشير إلى أن موضوع الدولار لن يحله البنك المركزي العراقي بنجاح، وأن الإجراءات المتخذة لم تؤتي ثمارها، حتى بالقيود التي فرضها الفيدرالي الأميركي، وأوضح العنزي أن السوق الموازي للعملات لا يخضع للقوانين، مشيرًا إلى عدم تناسبه مع سياسات البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي، وأشار إلى أن السوق الموازي مضطر لتأمين تعاملات مالية ضخمة، وقد حذر العنزي من أن التذبذب في سعر الصرف يشهد ارتفاعًا مستمرًا، وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 200 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي بحلول عام 2024.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

نشرت قائمة لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم، مع العلم أن السعر الرسمي في البنك المركزي: 132,000 دينار لكل 100 دولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي: