تردد كراميش الجديد.. وداعًا للتشويش استمتع بمشاهدة برامج أطفالك المفضلة

يبحث دائمًا الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الفضائية، وذلك حتى تشغل أوقات فراغ أبنائهن بكل ما هو نافع ومسلي، ومن الجدير بالذكر أن القناة حصدت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بأجمعه، ويرجع ذلك إلى المحتوى الذي تقدمه، وهو محتوى تعليمي وتثقيفي تنشره من خلال أغانيها، كما أنها آمنة تمامًا لتتركوا أطفالكم أمامها بدون رقابة عليهم، ومن خلال مقالتنا سنعرض لكم أحدث تردداتها على الأقمار الصناعية وطريقة تنزيلها.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

القمر الصناعي عرب سات نايل سات التردد 11390 11430 معدل الترميز 27500 27500 اتجاه الاستقطاب عمودي رأسي معامل تصحيح الخطأ 6/5 6/5

طريقة استقبال قناة كراميش الفضائية

سنوضح لك فيما يلي خطوات تنزيل قناة كراميش للأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى، ادخل إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بُعد.

ثم اختر التثبيت اليدوي أو التركيب. ثم اضغط على زر التثبيت اليدوي، واختر القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيله. بعد ذلك اكتب بيانات التردد التي قمنا بتوضحيها لكم مسبقًا في الجدول أعلاه. ثم اضغط على زر البحث وانتظر لبضع ثوان معدودة حتى تنتهي عملية التحميل. وفي الخطوة الأخيرة انقر على زر تثبيت أو حفظ القناة، حتى تتمكن من متابعتها.

مميزات قناة كراميش

هناك عدة مميزات تنفرد بها قناة كراميش الفضائية عن غيرها من قنوات الأطفال، ومن هذه المميزات ما يلي: