تردد كراميش الجديد.. وداعًا للتشويش استمتع بمشاهدة برامج أطفالك المفضلة

يبحث دائمًا الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الفضائية، وذلك حتى تشغل أوقات فراغ أبنائهن بكل ما هو نافع ومسلي، ومن الجدير بالذكر أن القناة حصدت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بأجمعه، ويرجع ذلك إلى المحتوى الذي تقدمه، وهو محتوى تعليمي وتثقيفي تنشره من خلال أغانيها، كما أنها آمنة تمامًا لتتركوا أطفالكم أمامها بدون رقابة عليهم، ومن خلال مقالتنا سنعرض لكم أحدث تردداتها على الأقمار الصناعية وطريقة تنزيلها.
تردد قناة كراميش الجديد 2024
|القمر الصناعي
|عرب سات
|نايل سات
|التردد
|11390
|11430
|معدل الترميز
|27500
|27500
|اتجاه الاستقطاب
|عمودي
|رأسي
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|6/5
طريقة استقبال قناة كراميش الفضائية
سنوضح لك فيما يلي خطوات تنزيل قناة كراميش للأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى، ادخل إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بُعد.
ثم اختر التثبيت اليدوي أو التركيب.
- ثم اضغط على زر التثبيت اليدوي، واختر القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيله.
- بعد ذلك اكتب بيانات التردد التي قمنا بتوضحيها لكم مسبقًا في الجدول أعلاه.
- ثم اضغط على زر البحث وانتظر لبضع ثوان معدودة حتى تنتهي عملية التحميل.
- وفي الخطوة الأخيرة انقر على زر تثبيت أو حفظ القناة، حتى تتمكن من متابعتها.
مميزات قناة كراميش
هناك عدة مميزات تنفرد بها قناة كراميش الفضائية عن غيرها من قنوات الأطفال، ومن هذه المميزات ما يلي:
- تعمل على مدار اليوم بأكمله بدون أن ينقطع بثها، كما أنها مجانية تمامًا.
- تسعى إلى تقديم محتوى تعليمي وهادف للأطفال على مختلف أعمارهم، كما أنها تصقل من مهاراتهم.
- تهدف إلى تنشئة أطفال أسوياء نفسيًا، ومدركين لكافة جوانب المجتمع المحيط بهم.
- تسعى لمشاركة الآباء والأمهات في تربية وتعليم أطفالهن من خلال البرامج والأغاني التي تقدمها.
- تحرص على غرس مبادئنا وقيمنا العربية الغير محرفة في نفوس الأطفال.
- تعمل جاهدة للابتعاد عن المحتوى المبتذل قدر الإمكان، الذي يعد ضره على الطفل أكثر من نفعه.