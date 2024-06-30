شاهد بأعلى جودة.. الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني فى هذا الموعد.. وتردد القنوات الناقلة

يبحث ملايين المتابعين عن موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وتردد القنوات الناقلة لها وتعتبر هذه الحلقة من أكثر الحلقات المميزة والمشوقة، حيث ستستمر فيها العديد من الأحداث المثيرة وفي السطور التالية، سنوضح أهم المعلومات حول هذا الموضوع.

موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

إن موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المتوقع أن يكون في بداية أو منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة 28 التي كانت الأخيرة في الجزء الأول من المسلسل ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد العديد من الأحداث المميزة والقوية، خاصة محاولات أرسلان شاه للتخلص من السلطان نور الدين زنكي، ولكن تفشل هذه المحاولات بسبب تدخل صلاح الدين وستكون هذه الحلقة مشوقة على غرار الحلقات السابقة.

يحرص المتابعون على متابعة أحداث هذا العمل التاريخي الفريد الذي يوضح قصة حياة واحد من أهم القادة المسلمين، الذي تمكن من القضاء على الحملات الصليبية واسترداد بيت المقدس، وتوحيد الأمة وإعادة هيبتها مرة أخرى وتتميز أحداث هذا المسلسل بالإثارة والتشويق، ولهذا نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدات عالية في مختلف البلاد العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد توضيح موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يجب أن نوضح تردد القنوات الناقلة لها حيث يتم عرض حلقات المسلسل يوم الاثنين عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت الرياض والقاهرة عبر شاشة قناة TRT 1 بتركيا وترددها كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي نايل سات