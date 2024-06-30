“مبروك للناجحين” رابط رسمي نتيجة الصف التاسع فى سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

أتاحت وزارة التربية السورية خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسهولة ويسر من خلال البحث بالاسم أو رقم الاكتتاب، عملية الوصول إلى النتيجة أصبحت أكثر يسراً وسرعة، حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بالبحث ببياناته الشخصية وستظهر النتيجة بشكل إلكتروني لهم مباشرة، بمجرد انتهاء اللجان من تصحيح أوراق اجابات الطلاب واعتماد الدرجات، سيتم رفع الدرجات إلكترونياً على الموقع الرسمي التابع للوزارة، وهذا يتيح للطلاب من جميع المحافظات الاطلاع على نتائجهم بسهولة.

موعد نتيجة الصف التاسع فى سوريا

حتى الآن، لم تظهر نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2024، ستُعلن النتائج بعد الانتهاء من تقييم الدرجات على موقع وزارة التربية والتعليم السورية. تم تداول بعض الشائعات بأن النتائج ستُعلن يوم الاثنين الموافق ا يوليو 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحًا على موقع الوزارة، يمكنك بسهولة استخراج النتيجة ومعرفة جميع الدرجات التفصيلية في كل المواد المضافة وغير المضافة للمجموع الكلي.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

يتيح موقع وزارة التربية السورية للحصول على نتائج الصف التاسع بالاسم، بهدف الاطلاع على درجاتهم بالتفصيل، سيتم تفعيل الرابط بعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج، كما يمكن الحصول عليها من خلال اتباع التالي:

سجِّل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية. ثم اختر كلمة نتائج الامتحانات. حدد محافظة الطالب. يرجى تسجيل جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم أو رقم الاكتتاب في الحقول المخصصة لها. راجع جميع البيانات. وفي النهاية انقر على عرض النتيجة.

انتظر لفترة قصيرة حتى تظهر النتائج لجميع المواد والمجموع الإجمالي للطالب.