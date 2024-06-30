التقويم الدراسي لعام 1446.. هل تغيرت مواعيد الإجازات؟

يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في الممكلة العربية السعودية في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الهجري الجديد، وبناءًا عليه أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي، وحاز هذا الخبر على تفاعل كبير جدًا من طلاب وطالبات المملكة، كما قامت الوزارة أيضًا بتحديد الموعد الذي سيستأنف فيه المشرفين والمعلمين عملهم في المدراس وذلك في جميع المراحل الدراسية، وذلك بدءًا من يوم 4 أغسطس.

التقويم الدراسي 1446

أعلنت بشكل رسمي وزارة التعليم في الممكلة العربية السعودية، عن كل التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي للعام الهجري الجديد 1446، وتنقسم الفصول الدراسية في السعودية إلى ثلاث فصول دراسية، بالإضافة أيضًا إلى تقسيم العام الدراسي إلى 38 أسبوع، وينقسم الفصل الدراسي الأول إلى 13 أسبوعًا دراسيًا تقريبًا، أما الفصل الدراسي الثاني فإن الوزارة تقسمه إلى 12 أسبوع دراسي، وبالنسبة إلى الفصل الدراسي الثالث فإنه تم تقسيمه إلى 13 أسبوعًا دراسيًا.

العطلات الرسمية في العام الدراسي 1446

يضم التقويم الدراسي 1446 الجديد على العديد من أيام الإجازات الرسمية، حيث صرحت وزراة التعليم السعودية عن مخططها الخاص للعام الدراسي الجديد عبر صفحتها الرسمية بشكل رسمي، وفيما يلي سنعرض لكم العطلات الرسمية ومواعيدها: