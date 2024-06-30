سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. هل حان وقت الشراء؟

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. هل حان وقت الشراء؟
سعر جرام الذهب في السعودية

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن سعر جرام الذهب، في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف أنواع غيار الذهب، وهناك تساؤلات أيضًا حول أسعار السبائك الذهبية على اختلاف أحجامها، ومن خلال مقالتنال اليوم عبر موقع البديل، سنعرض لكم أحدث أسعار جرامات الذهب وسبائكه.

سعر جرامات الذهب في السعودية

سنوضح لكم في الجدول أدناه، أحدث أسعار غرامات الذهب اليوم في المملكة العربية  السعودية:

الوحدةالسعر بالريال السعوديالسعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24280.5474.66 دولار
سعر جرام الذهب عيار 22257.1668.44 دولار
سعر جرام الذهب عيار 21245.4765.33 دولار
سعر جرام الذهب عيار 18210.4155.99 دولار
سعر جرام الذهب عيار 14163.6543.55 دولار
سعر أونصة الذهب بيع8,725.802,322.16 دولار
سعر أونصة الذهب شراء8,729.552,333.16 دولار
سعر جرام الذهب في السعودية
سعر جرام الذهب في السعودية

سعر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية

بعد أن وضحنا لكم أسعار جرامات الذهب، سنوضح لكم أيضًا أسعار سبائك الذهب بالريال السعودي والدولار:

أحجام سبائك الذهبالسعر بالريال السعوديالسعر بالدولار
سبيكة ذهب 1 جرام308.6082.13 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام736.42195.98 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام1,458.82388.23 دولار
جنية الذهب 8ج عيار 212,356.55627.14 دولار
جنية الذهب 8ج عيار 222,468.77657 دولار
جنية الذهب 8ج عيار 242,693.20716.73 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام2,883.97767.50 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام5,728.661,524.54 دولار
سعر سبيكة الذهب أوقية8,521.382,272.37 دولار
سبيكة الذهب نصف أونصة4,463.251,190.20 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة8,882.862,368.76 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام14,223.463,792.92 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام28,390.827,570.88 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة3,363.80897.01 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو282,505.4775,334.79 دولار
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو141,505.2237,734.73 دولار

 

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gaser hossam

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