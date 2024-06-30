سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. هل حان وقت الشراء؟

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن سعر جرام الذهب، في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف أنواع غيار الذهب، وهناك تساؤلات أيضًا حول أسعار السبائك الذهبية على اختلاف أحجامها، ومن خلال مقالتنال اليوم عبر موقع البديل، سنعرض لكم أحدث أسعار جرامات الذهب وسبائكه.
سعر جرامات الذهب في السعودية
سنوضح لكم في الجدول أدناه، أحدث أسعار غرامات الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية:
|الوحدة
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار
|سعر جرام الذهب عيار 24
|280.54
|74.66 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 22
|257.16
|68.44 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 21
|245.47
|65.33 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 18
|210.41
|55.99 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 14
|163.65
|43.55 دولار
|سعر أونصة الذهب بيع
|8,725.80
|2,322.16 دولار
|سعر أونصة الذهب شراء
|8,729.55
|2,333.16 دولار
سعر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية
بعد أن وضحنا لكم أسعار جرامات الذهب، سنوضح لكم أيضًا أسعار سبائك الذهب بالريال السعودي والدولار:
|أحجام سبائك الذهب
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار
|سبيكة ذهب 1 جرام
|308.60
|82.13 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام
|736.42
|195.98 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام
|1,458.82
|388.23 دولار
|جنية الذهب 8ج عيار 21
|2,356.55
|627.14 دولار
|جنية الذهب 8ج عيار 22
|2,468.77
|657 دولار
|جنية الذهب 8ج عيار 24
|2,693.20
|716.73 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام
|2,883.97
|767.50 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام
|5,728.66
|1,524.54 دولار
|سعر سبيكة الذهب أوقية
|8,521.38
|2,272.37 دولار
|سبيكة الذهب نصف أونصة
|4,463.25
|1,190.20 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة
|8,882.86
|2,368.76 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام
|14,223.46
|3,792.92 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام
|28,390.82
|7,570.88 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم تولة
|3,363.80
|897.01 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو
|282,505.47
|75,334.79 دولار
|سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو
|141,505.22
|37,734.73 دولار