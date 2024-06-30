سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. هل حان وقت الشراء؟

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن سعر جرام الذهب، في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف أنواع غيار الذهب، وهناك تساؤلات أيضًا حول أسعار السبائك الذهبية على اختلاف أحجامها، ومن خلال مقالتنال اليوم عبر موقع البديل، سنعرض لكم أحدث أسعار جرامات الذهب وسبائكه.

سعر جرامات الذهب في السعودية

سنوضح لكم في الجدول أدناه، أحدث أسعار غرامات الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية:

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 280.54 74.66 دولار سعر جرام الذهب عيار 22 257.16 68.44 دولار سعر جرام الذهب عيار 21 245.47 65.33 دولار سعر جرام الذهب عيار 18 210.41 55.99 دولار سعر جرام الذهب عيار 14 163.65 43.55 دولار سعر أونصة الذهب بيع 8,725.80 2,322.16 دولار سعر أونصة الذهب شراء 8,729.55 2,333.16 دولار

سعر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية

بعد أن وضحنا لكم أسعار جرامات الذهب، سنوضح لكم أيضًا أسعار سبائك الذهب بالريال السعودي والدولار: