15% .. زيادة معاش تكافل وكرامة كام لو الحكومة قررت تصرفه+حقيقة صرف الزيادة في الشهر الجديد

تقوم وزارة التضامن بالاستمرار في العطاء المقدم عن طريق برنامج تكافل وكرامة الذي يتم منحه لفئات متعددة ولكن مع مراعاة المتطلبات والمعايير الخاصة بالمعاش، حيث يتم العمل على استقبال دفعات جديده كل فتره زمنيه يتم تحديدها من قبل معاش تكافل وكرامة، ونظرا لاقتراب شهر يوليو يتساءل الكثير من المستحقين عن زيادة معاش تكافل وكرامة كام.

زيادة معاش تكافل وكرامة كام

على سياق الحديث حول طرح سؤال زياده معاش تكافل وكرامة كما نريد أن نوضح أن وزارة التضامن قد قامت بالإعلان عن الزيادة عن طريق توضيح ما يلي:

يقوم المستفيد بضرب قيمة المعاش الشهري × 1.15.

بعد ذلك الناتج الذي سوف يتم استخراجه هو الزيادة الخاصة بالمعاش والتي سوف يتم صرفها.

ومن المتوقع أن الزيادات المقترحة لم تكن في شهر يوليو لكن وزارة التكافل قد اوضحت ان الزيادات كانت خلال شهر مارس وذلك لان زيادة معاش تكافل وكرامة تكون مرة واحدة من كل عام.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

لقد أفصحت وزارة التضامن بأن زيادة المعاشات الخاصة تكافل وكرامة تكون بنسبة 15% وهذا كان مقررا في شهر مارس الماضي، أي أن زيادة المعاشات تكون مرة واحدة في العام من خلال اختيار شهر ميلادي تحدده الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من جهة أخرى قد تم إيضاح أن الوزارة تعمل على توفير الدعم اللازم للفئات المستحقة من خلال الدراسة التي تقوم بها لكل الاسر الفقيرة والأشد فقرا