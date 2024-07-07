صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.. في هذا الموعد!!

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ للمواطنين العراقيين المستفيدين من البرنامج، حيث أكدت وزارة العمل أن هناك العديد من المواطنين بالعراق يستفيدوا من تلك الوجبة بشرط توافر الشروط والضوابط المطلوبة، والجدير بالذكر أن هذه الوجبة تأتي ضمن سعي حكومة العراق لتحسين المستوى الاقتصادي لكل مواطن وتساعده في تلبية احتياجاته الأساسية ومواجهة الغلاء، وهكذا فإن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تمكين المواطن العراقي من العيش ورفاهية وكرامة.

موعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤

أعلنت وزارة العمل بالعراق أن قريبًا سيتم إصدار كشوف أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وذلك يتم بعد أن تنتهي اللجنة المختصة من مراجعة طلبات المتقدمين، والجدير بالذكر أن الكشوفات ما زال العمل عليها حتى الآن ويتم الإعلان عن أسماء المشمولين في اقرب وقت.

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

تعتبر الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية إحدى برامج الدعم المنتظرة من قبل المواطنين في العراق لمعرفة المستحقين للمساعدة المالية، والجدير بالذكر أن الاستعلام عن المشمولين يتم من خلال منصة مظلتي ووفقًا إلى الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم تحديد الوجبة السابعة.

وبعدها كتابة المحافظة التي ينتمي لها المستفيد.

ملئ البيانات المطلوبة بدقة في مكانها الصحيح.

النقر على أيقونة استعلام.

بعد لحظات ستجد كشف به أسماء المشمولين بالرعاية.

شروط الاستفادة من الوجبة السابعة

صرحت وزارة العمل أن شروط الاستفادة من الوجبة السابعة ببرنامج الرعاية الاجتماعية تتمثل فيما يلي: