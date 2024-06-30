هسة .. اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يبحث العديد من المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث ينتظر الكثيرون معرفة الأسماء المقبولة في برامج الرعاية الاجتماعية وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية عبر عدة مبادرات أنها تسعى لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، وبشكل خاص الأسر محدودة الدخل ومن خلال موقع هذا، سوف نطلع على المعلومات الخاصة بأسماء المستفيدين من المنحة.

أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تعد أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة للاستعلام عن هذه الأسماء، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بالتالي، يتعين عليك تحديد الخدمة المتوفرة للاستعلام عن أسماء الذين استفادوا من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة.

في الخطوة القادمة ينبغي عليك اختيار رقم الوجبة التي تريدها.

ثم اكتب المحافظة التي تقييم بها.

ثم عليك ادخل البيانات التابعة لك.

وأخيراً، قم بالضغط على زر الاستعلام الموجود أمامك.

في النهاية ستظهر نتيجة اسمك في القائمة التي ستبحث عنها.

شروط الحصول على الدعم للرعاية الاجتماعية لعام 2024

يوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على الدعم للرعاية الاجتماعية لعام 2024 نذكرها فيما يلي

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا عراقيًا.

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيماً إقامة دائمة في العراق.

وان يمتلك المتقدم حساب بنكي فعال.

ولا ينبغي أن تكون لدى المتقدم أي ممتلكات ذات قيمة مسجلة باسمه.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

ماهي الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

تم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي لتقديم المساعدة لفئات محددة، تشمل: