آخر تحديث للايفون 2024/2024 اعرف شروط تحديث الـ iPhone الجديد ومميزات لا تنتهي هنااا

بعد إطلاقه رسميًا تعرف على شروط تحديث الـ iPhone الجديد التي أطلقته شركة آبل للمطورين خلال الأيام القليلة الماضية في مؤتمرها السنوي الذي يقام بولاية كاليفورنيا، حيث عرضت الشركة البرامج والتكنولوجيات المستحدثة للمطورين، وعليه فقد أعلنت آبل إتاحة تحديث ios 18 للمرة الأولى كإصدار تجريبي في شهر يوليو 2024 بعد إصدار هاتفها آيفون 15، على أن يكون التاريخ الرسمي لإصدار التحديث الجديد من أبل iOS 17 يوم 18 سبتمبر 2024.

شروط تحديث الـ iPhone الجديد

أعلنت شركة أبل عن تطورها الكبير ورؤيتها لتقنية الذكاء الاصطناعي التي أطلقت عليها Apple Intelligence، وقد وعدت الشركة بالوصول إلى مزايا متطورة في وقت ما بالمستقبل دون تحديد موعد، ولكن من المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي من التحديث الجديد لهواتف الآيفون في شهر يوليو للمطورين، والمؤكد أن عند وصول المزايا الجديدة لن يتمكن الجميع من الاستفادة منها فقد يحتاج الأمر إلى قائمة انتظار.

حيث يتعين على المستفيد الانضمام للقائمة لتمنحك شركة آبل من الوصول إلى خصائص Apple Intelligence كجزء من المعاينة المحدودة وقد تم استخراج المعلومات من كود iOS 18، حيث أن هناك إشارات واضحة بقائمة الانتظار وعبارة تظهر “معاينة محدودة”، وبالتالي استعد للتصرف وإلا فقد لا تتمكن من الحصول على مزايا الذكاء الاصطناعي حتى في حال كنت من مستخدمي الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل iOS 18.

مميزات تحديث iOS 18

إن الإصدار الجديد من تحديث شركة آبل فصل جديد بالذكاء الشخصي، لأنه يحمل تقنيات متطورة تعمل على تقديم تجربة ذكية وقوية تغير من تجربة مستخدمي الآيفون، ولابد من الإشارة أن ذلك كله يأتي مع وضع خصوصية المستخدم على رأس الأولويات، كما أن تطبيق الرسائل سيتوفر من خلال الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدمين من ترتيب التطبيقات والأدوات بأي منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية وغيرها من المزايا المختلفة.