من هنا استعلم .. نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ليبيا

رابط نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024، بدأ الطلاب والطالبات في جميع المحافظات الليبية بالبحث عنه منذ ساعات قليلة بعد إعلان عدد من المسؤولين في ليبيا الانتهاء من مراجعة وتصحيح الامتحانات التي انتهت منذ عدة أيام لذلك، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية إلكترونيًا، لتسهيل عملية الحصول على النتائج النهائية للدور الأول لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الليبي.

موعد نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ليبيا

بعد تكرار تساؤل طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا حول موعد نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا يقترب لجميع الطلاب الامتحانات حيث جرت من 19 إلى 30 مايو الماضي، وتمت بإجراءات منظمة من قبل وزارة التعليم لضمان نجاحها وقد أكدت الوزارة أيضاً أن النتائج ستُعلن قريبًا وسيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في ليبيا.

خطوات الحصول على نتائج الامتحان الإعدادي في ليبيا لعام 2024

في الأيام القادمة، ستتمكن من عرض نتائج شهادة الإعدادية ليبيا 2024 عبر الإنترنت بمجرد أن تصادق الوزارة على جميع النتائج في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: