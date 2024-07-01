“براتب 800 دينار فأكثر حسب الخبرة” وظائف خالية في الكويت 2024 للعمل بكبرى شركات البترول اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلنت شركة ريجزون للبترول عن وظائف خالية في الكويت لكافة التخصصات الهندسية والعمال، المرتبات تتراوح بين 800 دينار إلى 1500 دينار لا يشترط جنسية معينة للتقديم، ولكن يمكن التقديم بعد استيفاء الشروط المطلوبة سنحدد لكم رابط التقديم والتخصصات المطلوبة، إليكم نشرة التوظيف بالكويت.

وظائف شركة ريجزون للبترول في الكويت

إليكم وظائف خالية في الكويت داخل Rigzone للبترول في التخصصات التالية:

مهندسين عقود (مراجعة العقود بين الشركة والعملاء، يحدد مخاطر العقود ومسؤليات الشركة، يحدد المقاولين أو الموردين ومراجعة العطاءات، تعرف على وصف الوظيفة أكثر من خلال رابط التقديم).

مهندسين إنتاج أول خبرة لا تقل عن 12 سنة.

مشرف حفر خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مهندسين سلامة وصحة مهنية خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مهندس آبار أول.

أخصائي برمجة علوم الأرض خبرة لا تقل عن 5 أعوام.

عامل برج الحفر.

مهندسين مكامن أول.

مهندس دعم عمليات أول خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

إدارة مركز عمليات الوقت خبرة بين 10: 15 سنة.

رابط التقديم على وظائف الكويت

يمكنك التقديم على المعلن من وظائف خالية في الكويت لواحدة من أكبر شركات البترول من خلال الخطوات الاتية:

الدخول عبر الرابط الرسمي لشركة ريجزون. ستظهر الوظائف المطلوبة اضغط على الوظيفة التي تود التسجيل عليها. ستظهر قائمة بشروط التقديم لهذه الوظيفة. ثم اضغط على كلمة apply. سيتطلب تسجيل الدخول بإدخال الايميل وكلمة المرور وتسجيل الدخول أولاً لموقع الشركة قبل البدء في التسجيل بالوظيفة. ثم قم برفع السيرة الذاتية c.v الخاص بك ثم قم بإنهاء التسجيل. أدخل بياناتك الصحيحة لتتمكن الشركة من التواصل معك عبر الإيميل الخاص بك.

أغلب هذه الوظائف تم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، لذا ما زال التسجيل مفتوح وسنوافيكم بآخر التحديثات تابعوا معنا.