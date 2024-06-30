حر وتراب وايام طويلة|..حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي+توقعات بحالة الجو خلال شهر يوليو 2024

حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي، تتزايد درجات الحرارة يوما بعد يوم سواء في مصر أو في اي دولة بالعالم وقد يكون ذلك بسبب تخزين حرارة الشمس بطبقات الأرض، ولكن قد توجد بعض الأيام التي تسودها الرطوبة والبعض الآخر يكون بحرارة مرتفعة جدا، مما يجعل الجميع يتساءل عن حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي، وهذا ما سوف نقوم بالإجابة عنه.

حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي

بخصوص حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي، تبقى الاجواء شديدة الحرارة نهارا ورطبة ليلاً، وتسودها الرياح الخفيفة على المناطق الساحلية، وهيئة الأرصاد الجوية تحذر الجميع بعدم الخروج خاصة في وقت الظهيرة نظرا لعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة، كما تنصح كافة المواطنين بكثرة شرب السوائل، وتضيف هيئة الأرصاد الجوية بأن يتم تبريد المكان المتواجد به المواطن مع ارتداء ملابس خفيفة.

توقعات حالة الطقس في شهر يوليو 2024

قد يعتقد البعض أن شهر يوليو من المشهوره التي تتزايد بها درجات الحرارة، لكن الأمر لم يتم احتسابه على هذا الشأن، ولكن يرى خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الجو تظهر مع بداية الأسبوع، على سبيل المثال عندما تعرفنا على حالة الطقس في مصر الاسبوع الجاي قد تكهن خبراء الأرصاد الجوية بأن الجو مائل للحرارة لكنه رطب ليلا، وبذلك فإنه لا يتم اعتقاد حالة الجو إلا مع بداية الاسبوع، ونظرا الاغتراب شهر يوليو فإن خبراء الأرصاد الجوية يرون أن هذا الشهر سوف يشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وعلى جميع المواطنين توخي الحذر.