قطار الحرمين السريع حجز تذاكر sar.hhr.sa بـ 9 خطوات .. أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع حسب الفئة تبدأ من 48 ريال

يعد قطار الحرمين السريع حجز تذاكر واحد من أسرع القطارات الكهربائية، وهذا بسبب استخدامه لأنظمة اتصالات وإشارات مختلفة ومتطورة مما جعله المكون الأساسي في خطة تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية في المملكة لأنه يلبي كافة الطلبات للحجاج من الخارج والداخل، بجانب التخفيف من الازدحام ما بين مكة المكرمة والمدينة وجدة.

قطار الحرمين السريع حجز تذاكر

يتم حجز التذاكر في القطار السريع بالمملكة بأكثر من طريقة من ضمنها الطريقة الإلكترونية التي تتم عبر موقع السكك الحديدية باتباع الآتي:

زيارة موقع السكك الحديدية. مشاهدة جدول الرحلات. تحديد اليوم المطلوب للسفر. إضافة محطة المغادرة والوصول. تظهر مجموعة من الخيارات المتوفرة طوال اليوم. إضافة الرحلة المرغوب الانتقال بها. وضع الدرجة سواء الأعمال أو الاقتصادية بحسب الرغبة. تحديد عدد المسافرين كبار وأطفال. دفع قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

قامت الجهات المعنية في السعودية بتحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع والتي تختلف عن بعضها بناءً على الفئة التي اختارها المستخدم ووفقًا لجهة المغادرة والوصول وهي كالآتي:

تصل قيمة التذكرة من مكة للمدينة في الفئة الاقتصادية 150 ريال سعودي.

بالنسبة لتكلفة التذكرة من مكة للمدينة بدرجة رجال الأعمال تبلغ 315 ريال سعودي.

من جدة لمكة المكرمة تبلغ التذكرة الاقتصادية 48 ريال سعودي.

من جدة لمكة المكرمة تبلغ تذكرة رجال الأعمال بقيمة 70 ريال سعودي.

يصل سعر التذكرة بالفئة الاقتصادية من مدينة الملك عبد الله للمدينة المنورة 100 ريال سعودي.

التواصل مع إدارة قطار الحرمين

يمكن التحدث مع موظفي خدمة العملاء في قطار الحرمين السريع بحالة مواجهة صعوبة في حجز التذكرة من خلال الإنترنت عبر الاتصال على الرقم الموحد وهو 920000329، والجدير بالإشارة أن تلك الخدمة مجانية متوفرة طوال أيام الأسبوع من 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً.