افضل برامج الكرتون للكبار والصغار عبر تردد قناة بطوط الجديد 2024

تعد قناة بطوط واحدة من القنوات المميزة في مجال الترفيه للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة وجذابة من المحتوى الملائم للأطفال تفادي البرامج المعروضة على القناة العنف وكل ما يضر الأطفال من مشاهد أو محتوى غير لائق، لذلك يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة بطوط للأطفال، بهدف توفير محتوى نظيف ومفيد لهم بالإضافة إلى الترفيه، الذي يعتبر الهدف الأساسي للقناة سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالتردد ومعدل الترميز وغيرها من المعلومات التي سنذكرها من خلال مقالنا هذا.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكن استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر التردد الخاص بالنايل سات وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد:11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط القناة

يمكن ضبط قناة بطوط بكل سهولة باستخدام التردد الجديد الذي أعلنته القناة، وتتمثل الخطوات فيما يلي: