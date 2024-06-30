تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال منذ انطلاقها عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، حيث تقدم القناة محتوى مميز من أغاني وبرامج تعليمية وترفيهية تهدف لتقديم معلومات مفيدة للأطفال، وهي الآن تبث عبر القمر الصناعي عربسات إلى جانب نايلسات، لذلك يبحث أولياء الأمور دائمًا عن تردد القناة لضمان وصول أبنائهم إلى محتوى هادف وآمن يسهم في تنمية مهاراتهم ومعرفتهم بعيدًا عن المحتويات الضارة، وتعتبر قناة طيور الجنة الخيار المثالي لترك الأطفال أمامها بثقة واطمئنان.

قناة طيور الجنة للاطفال

حققت قناة طيور الجنة نجاحاً بفضل تركيزها على تقديم برامج تلائم جميع الفئات العمرية للأطفال، فهي تقدم محتوى يضمن عدم الشعور بالملل، مع الاهتمام بالكلمات والألحان المقدمة للأطفال.

علاوة على ذلك اصبحت طيور الجنة جزءاً أساسياً من روتين الأسر اليومي، حيث يهتم الأهل بشكل كبير بالمحتوى الذي تقدمه هذه القناة لضمان توفير برامج ترفيهية وتعليمية تجمع بين الفائدة والمتعة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ترددات قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية 2024:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كما معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة

كيفية ضبط قناة طيور الجنة 2024 للأطفال

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة الممتعة والمفيدة للأطفال، فإن الخطوات التالية ستساعدك على القيام بذلك بسهولة.

1. توجه إلى قائمة “الإعدادات” في التليفزيون:

استخدم جهاز الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

2. اختر زر القائمة في الريموت كنترول:

سيعرض أمامك العديد من الخيارات على الشاشة.

3. أدخل إعدادات الترددات الجديدة:

بعد إدخال الترددات، يجب الضغط على زر الحفظ على جهاز الريموت.

5. البحث التلقائي أو اليدوي:

يمكنك اختيار البحث التلقائي لتحديث القنوات المتاحة اذا لم تتمكن من العثور على القناة، استخدم البحث اليدوي وأدخل الترددات المذكورة أعلاه يدوياً.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، ستكون قناة طيور الجنة متاحة على جهاز التلفزيون لديك، وتكون قد وفرت لطفلك وسيلة رائعة للتعلم والترفيه.