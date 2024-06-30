كيفية تحديث واتس آب الذهبي وما هي مميزات واتس آب الذهبي

يعد تطبيق واتس آب الذهبي من التطبيقات المميزة التي يقوم الكثير بالبحث عنها، و هو يعد نسخة الواتس اب قد تم تعديلها من خلال تطبيق واتس آب العادي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة والمميزة، و لقد قام الكثير بتحميل هذا التطبيق و حظي بشهرة واسعة و كبيرة على و ذلك علي مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

كيفية تحديث واتس آب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحديث تطبيق واتس آب الذهبي وذلك يتم عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:

أولا ادخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك أكتب إسم التطبيق في خانة البحث الخاصة بالتطبيق.

بعد أن يظهر لك التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على الزر الخاص بتحديث التطبيق.

وقم بالانتظار قليلا من الوقت و سوف يتم تحديث التطبيق، و بعد ذلك استمتع باستخدام هذا التطبيق.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي مجموعة من المميزات الرائعة و المميزة و من مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي أنه يستطيع الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات و ايضا الخلفيات و ذلك من أجل أن يجعل التجربة خاصة بهم، و أيضا يستطيع أن يقوم بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و تقوم بحجب الاعلانات.