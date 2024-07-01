شاهد حالات الاصدقاء في الخفاء .. واتساب جولد اخر اصدار محدش هيعرف انك اون لاين

العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يرغبون في معرفة كيفية تنزيل آخر تحديث لتطبيق واتساب الذهبي، حيث يُعتبر واحداً من التطبيقات البارزة التي يعد هذا التطبيق تجربة تواصل مميزة غير موجودة في تطبيق واتساب العادي علاوة على ذلك، يتميز بعدد من الخصائص الرائعة التي تجعله الخيار المثالي بالمقارنة مع التطبيقات الأخرى، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة تحميله وأهم مميزاته.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي على الهاتف

إذا لم يكون لديك واتساب الذهبي وترغب في تحميله يمكنك اتباع الخطوات التالية

قبل إستعراض الخطوات، نود أن نؤكد على أهمية توخي الحذر عند تحميل التطبيقات، ولذلك ينبغي تحميلها من مصدر موثوق.

إذًا، أولاً يجب العثور على موقع موثوق لتحميل أحدث نسخة من تطبيق واتساب الذهبي، وذلك باستخدام متصفح البحث على الهاتف.

بعد التوجه إلى رابط التحميل الموثوق، ينبغي الضغط على أيقونة “تنصيب ملف APK”.

عند الانتهاء من التنزيل، يتعين الذهاب إلى إعدادات الهاتف.

بعد ذلك، التوجه إلى “الأمان والحماية”.

بعد ذلك، ينبغي عليك النقر على زر “السماح بتنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة”.

بمجرد النقر على الزر، يجب فتح الملف والضغط على رمز “التثبيت”.

بعد انتهاء عملية التثبيت، يمكن للمستخدم فتح التطبيق وتسجيل رقم هاتفه.

ستصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق.

إدخال كود التحقق في الخانة المخصصة له.

من ثم النقر على “التالي”.

مزايا الإصدار الجديد من واتساب جولد.

يوجد العديد من المميزات التي يفضلها العديد من المستخدمين وهي كما سنذكر فيما يلي

يوفر واتساب الذهبي WhatsApp Gold مجموعة من الميزات المميزة، ومن أبرزها ما يلي: