ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول الكرخ الرصافة عموم المحافظات 2024

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث ظهرت نتيجة الطلاب بعدما شهدت انتظارًا كبيرًا من طلاب الصف الثالث المتوسط الذين يترقبون الإعلان عن نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي الحالي، بعد أن استأنفت لجان التصحيح عملها داخل الكنترولات لإنهاء إجراءات التصحيح وتسجيل الدرجات ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط إلى جانب توزيع درجات الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكنك الوصول إلى موقع الوزارة من خلال تسجيل الدخول هنا.

يتم إدخال الكود الظاهر على الشاشة واختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط من بين الخيارات المتوفرة على الشاشة.

تسجيل بيانات الطالب، وتتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل السنة الدراسية التي يدرس فيها الطالب.

ثم يتم تسجيل المحافظة واختيار عرض النتيجة، وبعد ذلك ستظهر درجات الطالب على الشاشة.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط 2024

إليكم تفاصيل توزيع درجات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 كما وردت في مقال نشره .