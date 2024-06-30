عاجل ظهور نتائج الثالث متوسط العراق الآن عبر موقع الوزارة

ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط 2024 بصيغة ملف PDF من موقع “نتائجنا”. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية العراقية رسميًا عن انتهاء أعمال التصحيح في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات يوم الخميس الماضي وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة بدون الحاجة إلى الرقم الامتحاني أو رقم الهوية الوطنية يمكن تنزيل نتائج الشهادة المتوسطة من الموقع الإلكتروني بعدة خطوات بسيطة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج السنة الثالثة المتوسطة لعام 2024 للدور الأول في العراق

لاقت نتائج العراق الاهتمام الزائد بموعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول في العراق، أشارت بعض المصادر من مراكز الامتحانات إلى أن نسب النجاح ستكون مرتفعة في نتائج هذا العام في معظم المحافظات وأضافت المصادر أنه وفقًا لبيان وزارة التربية العراقية، وهي قد ظهرت الآن عبر موقع وزارة التربية العراقية 2024..

الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2024

قدمت وزارة التربية والتعليم في العراق مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها بشكل كبير عبر موقعها الإلكتروني من بين أبرز هذه الخدمات، تأتي خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال اتباع خطوات محددة.