اكسب 8100 شدة مجانا.. أكواد شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile UC وأسهل موقع شحن الشدات

قد يجهل البعض بفوائد أكواد شحن شدات ببجي موبايل، لكن فور القيام بشحنها يندهش اللاعب من حجم الفوائد والمميزات التي توفرها تلك الأكواد إلى اللاعبين في ببجي، وتعد أبرز الفوائد المقدمة إلى الجميع هي السكنات والأسلحة النارية فائقة الجودة التي تمتاز بدقة التصويب وسرعة الانطلاقة، ويمكن التمتع بفوائد الشدات المشحونة من خلال البدء في استرداد الاكواد.
أكواد شدات ببجي غير مستعملة
لعبة ببجي تم تصنيفها تبعا لقائمة الألعاب القتالية، وتمكنت اللعبة من التربع على عرش تلك القائمة، حيث أصبحت أفضل الألعاب الإلكترونية التي يرغب الجميع في تحميلها، كما يرغب مستخدمي اللعبة معرفة أكواد شحن شدات ببجي موبايل، والتي تطرح من فترة لأخرى على البوابة الإلكترونية للعبة ببجي، لذا سنوضح لكم بعض من أكواد ببجي المتميزة والتي توفر عناصر عديدة إلى اللاعب، وتلك الأكواد تعد عبارة عن الآتي:
- WQIDBZ7OF.
- BIFOZBZE6Q.
- TIFZBHZKAA.
- BMTDZBZPRD.
- R89FPLM9S.
- KARZBZYTR.
خطوات شحن شدات ببجي
رغبة جميع اللاعبين هي امتلاك الكثير من شدات ببجي ولكي يتم الوصول إليها يلزم البدء في شحنها حيث تحتاج عملية الشحن إلى بعض الأموال وتنفيذ عدة إجراءات عبارة عن الآتي:
- توجه إلى موقع Midass buy وهو موقع الشحن الرسمي لشدات ببجي.
- ثم انتقل إلى صفحة الموقع الرئيسية والتي تتطلب منك إدخال رقم الأيدي.
- قم بوضع خطة للفوز بالعديد من الشدات.
- ثم يتطلب منك أن تدون العدد اللازم من الشدات للبدء في شحنها.
- ثم عليك بإدخال رقم الفيزا البنكية أو يمكنك اختيار طريقة شحن أخرى مناسبة لك.
- ثم انقر على زر تأكيد لتحويل الشدات إلى حسابك في ببجي.
- للتأكد من وصول الشدات قم بالذهاب إلى اللعبة ثم قم بفتحها، وبعد ذلك انتقل إلى قائمة الهدايا
- لمراجعة عدد الشدات المتوفر بها.