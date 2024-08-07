متى تطلق سلف مصرف الرافدين 2024 للمتقاعدين والموظفين؟ .. تعرف على التفاصيل كاملةً

يرغب البعض بالتعرف على متى تطلق سلق مصرف الرافدين بالعراق والتي تم الإعلان عنها من قبل المصرف والذي أكد على استحقاق الموظفين والمتقاعدين في الدولة لها بقيمة يمكن أن تبلغ 10 مليون دينار، كما أشار لإمكانية التسجيل الإلكتروني بها بعد استيفاء الضوابط.

متى تطلق سلف مصرف الرافدين

لقد بدأ إطلاق سلف الرافدين في 4 أبريل 2024 كما أكد البنك على إمكانية التسجيل بها من خلال تحميل تطبيقه على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني التابع له، بجانب ذلك أشار لضرورة استيفاء شروط الحصول على السلف سواء للموظفين أو للمتقاعدين أو المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية.

مدة السلفة ( 5 سنوات ) ويتم التسديد لأقساط السلفة والفوائد شهرياً وخلال ( 60 شهراً ) اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة. 3 – نسبة الفائدة ( 6% ) سنوياً يتم احتسابها بطريقة القسط الثابت.

شروط التسجيل في سلف مصرف الرافدين

أكد مصرف الرافدين على تواجد بعض الشروط التي يجب على المتقدمين للقروض استيفائها حتى يستطيعوا الحصول عليها وهي كالآتي:

يمكن الحصول على سلفة تتراوح من 5 إلى 25 مليون دينار بناءً على الراتب الشهري للمتقدم.

لابد أن يكون عمر المتقاعد أقل من 73 عام.

دفع السلفة على 5 أعوام بقيمة أقساط متساوية.

نسبة الفائدة 6% بالعام ويتم خصم القسط الشهري بداية من الشهر التالي للحصول عليه.

إن تم تحويل الموظف للتقاعد من دون دفع الأقساط يتم خصمها عبر مكافأة نهاية الخدمة.

لمن لا يمتلك مكافأة نهاية الخدمة يتم خصم الأقساط من راتبه التقاعدي.

تقديم طلب الحصول على السلف الرافدين

هناك مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المتقدم سواء متقاعد أو موظف أن يقوم بها حتى يتمكن من التسجيل في سلف الرافدين التي يمكن أن تصل إلى 25 مليون دينار عراقي وهي كالآتي: