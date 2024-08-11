شنو مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024؟ الجهات المختصة توضح لمن تنطبق عليهم الضوابط والشروط

صرحت الحكومة عن مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024 بجانب شروط الحصول عليه وكافة التفاصيل المتعلقة به والتي يفترض بالمواطنين التعرف عليها إن أرادوا الاستفادة بتلك المساعدة، والجدير بالإشارة أنها قد أنشئت ذلك النوع من الدعم كي تساعد الأسر على مواكبة الغلاء ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024

تقدم الحكومة المغربية الدعم الاجتماعي المباشر للمواطنين بصورة شهرية عند استيفاء مجموعة من الضوابط والشروط وبعد تقديم الطلب الإلكتروني بمبلغ محدد كالآتي:

للأطفال البالغين في العمر عامين يتم تقديم دعم بقيمة 200 درهم لهم لعام 2024 و250 درهم لـ2025 و300 درهم في 2026.

إن كانت الأسرة تمتلك أطفال تجاوزوا عمر الثالثة أو الرابعة يستطيعوا الحصول على دعم بقيمة 36 درهم.

بحالة امتلاك الأسرة أطفال أكبر من 5 أعوام إلى 21 يكون مبلغ الدعم لهم 300 درهم في 2024 و400 درهم في 2026.

تستطيع السيدات الأرامل إن كانوا يمتلكون طفل واحد أن يحصلوا على دعم بقيمة 500 درهم و700 أو 800 درهم إن كانوا طفلين و1050 درهم إن كانوا 3 أطفال ويصل إلى 1200 درهم في 2026.

للأسرة التي لا تمتلك أطفال تنال دعم بقيمة 500 درهم بصورة شهرية ودعم في الولادة الأولى يبلغ 2000 درهم و1000 درهم في الولادة الثانية.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب

يستطيع المواطنين في المغرب أن يحصلوا على الدعم الاجتماعي المباشر المقدم من خلال الحكومة ضمن مجموعة من الشروط المتمثلة بالآتي: