“كشوفات pdf” رابط نتائج الثالث متوسط الكرخ 1،2،3 رابط مباشر nataegna.net لعموم المحافظات “مبارك النجاح”

بعد أن انتهي الطلاب والطالبات من تأدية الامتحانات للصف الثالث المتوسط العراقي، هم الآن يقومون بالبحث حول موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الكرخ 1،2،3 من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، حيث قد وفرت الوزارة رابط للطلاب من أجل استخدامه عند الاستعلام عن النتائج كما يمكن الاستعلام عنها من خلال اسم الطالب ورقم جلوسه، أو من خلال تحميل بعض التطبيقات المعتادة من الوزارة والتي تقدم خدمة الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج الثالث متوسط الكرخ 1،2،3



تم إعلان نتيجة الثالث المتوسط محافظة الكرخ العراقية من قبل وزارة التربية العراقية، وبالتالي يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الرابط التي إتاحته الوزارة، وبذلك يمكن للطلاب القيام بالاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب الى موقع نتائجنا من خلال الرابط الخاص به.

بعد ذلك يجب عليك تحديد محافظة الكرخ الثالثة.

ومن ثم القيام بالضغط على الكلمة التي تشير إلى تنزيل النتائج.

بعدها قم بتحديد المدرسة التابع لها هذا الطالب ومن ثم يجب عليك القيام بتحميل جميع النتائج ملف pdf.

يتم البحث عن اسم الطالب ورقم جلوسه ثم قم بالاطلاع على درجاته بالكامل.

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق ، حيث كان الطلاب ينتظرونها بفارغ الصبر بحالة من التوتر والخوف، حيث قد تمت الامتحانات ضمن بعض الإجراءات التي وفرتها الوزارة للطلاب من أجل سير الامتحانات بشكل سليم، ومنع أي شي يتسبب في التشويش للطلاب يؤثر على تركيزهم داخل قاعات الامتحانات، وبالتالي مرت الامتحانات دون حدوث شكوى من أي طالب.

كذلك تمت عمليات التصحيح والمراجعة على أكمل وجه حيث تم ذلك بإشراف من اللجان المختصة للتأكد من سير التصحيح بأعلى دقة من الشفافية والنزاهة، وذلك لكي ينال كل طالب حقه بالكامل في الدرجات دون أي ظلم أو لكي لا يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب أو وجود أي اعتراض منهم.