“رابط شغال nataegna.net” تنزيل كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط الانبار والمثنى ونينوى وذي القار وبغداد

من بعد أن انتهى الطلاب من اختبارات الثالث المتوسط يشعر الكثير منهم بالقلق والتوتر وأولياء الأمور أيضًا وذلك لأنهم ينتظرون الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، ولذلك قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط خلال صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك وأيضًا حتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة دون أن يحتاج إلى الذهاب إلى مقر حكومي وأعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج أشرف على تصحيحها وزير التربية والتعليم بنفسه ليتأكد من صحة ودقة عملية التصحيح وأن هذه النتائج لن يكون بها أي أخطاء .

خطوات الاستعلام pdf نتائج الثالث متوسط الانبار

إلى جانب ذلك أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج سوف تكون على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وموقع نتائجنا أيضًا ولذلك فإن الطالب يمكن الاستعلام عن النتيجة الخاصة به بكل سهوله فقط عليه تتبع بعض الخطوات القليلة والبسيطة و تتسلسل هذه الخطوات في:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية رابط وزارة التربية العراقية .

فقط عند الانتهاء من الدخول إلى الموقع سوف يكون هناك رمز مرئي يجب عليك إدخاله.

الضغط على submit .

الضغط على( النتائج الثالث متوسط).

الضغط على الدور الأول.

ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة عن الطالب بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

النقر على استعلام و بعدها بفتره قليله سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

تنزيل كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط الانبار نتائجنا

اللجوء إلى موقع نتائجنا الإلكتروني عبر رابط موقع نتائجنا.

بعدها تسجيل الدخول إلى الموقع.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول إلى الموقع يجب عليك إدخال رمز التحقق.

النقر على( نتائج الثالث متوسط )الدور الأول.

ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة عن الطالب بعد التأكد من صحتها.

وبعد ذلك الضغط على عرض أو استعلام وبعد فترة قليلة سوف يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب.

وبذلك قد تم الدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط ونتمنى لجميع الطلبة الناجحين دوام النجاح والتفوق وعلى الطلبة الذين رسبوا الدراسة بجد وبذل مجهود أكبر وان شاء الله سوف يجازيهم الله على المجهود الذي سوف يبذلونه.