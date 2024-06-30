ماهو موعد صرف معاش الضمان المطور لشهر يوليو الدفعة 31 وما خطوات الاعتراض؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف معاش الضمان المطور لشهر يوليو، كما قامت بتوضيح خطوات الاعتراض كاملة والتي من خلالها يتم تقديم طلب اعتراض عن استحقاق الدعم في حالة نقصان قيمة الصرف أو في حالة الحصول على تصنيف غير مؤهل.

موعد صرف معاش الضمان المطور لشهر يوليو

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف الدعم في صباح يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024 للحاصلين على الأهلية والقبول للدفعة رقم 31 فقط، حيث يتم الإيداع في الحسابات البنكية منذ شروق شمس ذلك اليوم وحتى انتهاء الإيداع لجميع المستفيدين.

فسابقا قد استجابت الوزارة للأوامر الملكية التي نصت على توحيد الصرف لبرامج الدعم والمعاشات في موعد ثابت شهريا وفقا للتاريخ الميلادي.

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن تقديم طلب الاعتراض بشكل الكتروني في حالة الاستعلام عن الأهلية والحصول على تصنيف غير مؤهل وذلك بمجرد إعلان انتهاء دراسة الأهلية الخاصة بالدفعة المنتظرة الإيداع فعادة ما يتم الكشف عن الأهلية في نهاية الشهر الميلادي، حيث يتم الاعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية: